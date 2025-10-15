امروز بیست‌وسوم مهرماه، روز جهانی عصای سفید است؛ روزی که یادآور حق برابر حضور در جامعه برای همه افراد، به‌ویژه روشندلان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بر اساس آمار‌ها بیش از ۳۴ هزار معلول در کردستان شناسایی شده‌اند که در واقع بیش از ۴ هزار نفر از آنها از معلولیت جسمی حرکتی رنج می‌برند

پیشتر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دستگاه‌های اجرایی را به تسهیلگری امور برای معلولان مکلف کرده، اما با این وجود هنوز مناسب سازی اماکن اداری و عمومی استان در شرایط مطلوبی قرار ندارد.

اما آنچه می‌توان گفت: اینست که ضعف در اجرای قوانین موجود از سوی مسئولان منجر به خانه نشینی معلولان شود.

با وجود قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و وعده‌های متعدد، هنوز بسیاری از شهر‌های ما برای افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی نشده‌اند.

قصه پر تکرار مناسب سازی معابر شهری معلولان موضوعی که شاید حالا حالا‌ها محقق نشود.

آنان با یدک کشیدن کوهی از مشکلات نیازمند نگاه واقعبینانه از سوی مسئولان و نهاد‌های دولتی هستند.

بهرامی، معاون محترم توانبخشی اداره بهزیستی در خبر صبحدم در این باره توضیحات بیشتری ارائه کرد.