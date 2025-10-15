

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضوان حکیم‌زاده در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها گزارشی از اقدامات و برنامه‌های در دست اجرای این معاونت ارائه کرد و گفت: گزارشی که امروز ارائه شد خلاصه‌ای از عملکرد معاونت آموزش ابتدایی است و گزارش تفصیلی به‌زودی برای استان‌ها ارسال خواهد شد. طرح "حامی" که از ابتدای آبان‌ماه آغاز شده، با استقبال چشمگیر همکاران مواجه بوده و نتایج قابل توجهی در پی داشته است.

وی افزود: برنامه "توانا" نیز در فاز دوم خود در دو محور آموزش معلمان و آموزش مدیران در حال اجراست. برای آن دسته از همکارانی که تاکنون موفق به حضور در دوره‌ها نشده‌اند، برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است. همچنین نظارت جدی بر برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی در دستور کار قرار دارد.

حکیم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت آموزش تعاملی و فعال گفت: به تأکید آقای دکتر پزشکیان، وزیر آموزش و پرورش، رویکرد‌های آموزشی باید مشارکتی، تعاملی و مبتنی بر سنجش عملکرد واقعی در کلاس درس باشند تا نقش معلمان و مدیران در بهبود کیفیت آموزش به‌طور مؤثر تقویت شود.