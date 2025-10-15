پخش زنده
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: امیدواریم آمریکا بدجنسی نکند و خروج ایران از فهرست سیاه FATF به زودی محقق شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجعفر قائم پناه در حاشیه حیاط دولت در گفتوگو با خبرنگاران، با تاکید بر اینکه خوشبختانه رئیس جمهور با سیاست وفاق ملی خود موفق به ایجاد وحدت و اتحاد برای تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT شد، اظهار کرد: این موضوع بهرغم اینکه دیر اتفاق افتاد، دستاورد بزرگی بود، امیدواریم که آمریکا بدجنسی نکند، خروج از فهرست سیاه FATF نیز به زودی محقق شود.