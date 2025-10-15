به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجعفر قائم پناه در حاشیه حیاط دولت در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، با تاکید بر اینکه خوشبختانه رئیس جمهور با سیاست وفاق ملی خود موفق به ایجاد وحدت و اتحاد برای تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT شد، اظهار کرد: این موضوع به‌رغم اینکه دیر اتفاق افتاد، دستاورد بزرگی بود، امیدواریم که آمریکا بدجنسی نکند، خروج از فهرست سیاه FATF نیز به زودی محقق شود.