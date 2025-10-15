برگزاری مسابقات ورزش همگانی ایثارگران کشور در البرز
مسابقات ورزش همگانی ایثارگران کشور به میزبانی البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز،در فضایی سرشار از شور و همدلی آیین اختتامیه مسابقات ورزش همگانی ایثارگران کشور با حضور خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و جمعی از مسئولان کشوری در سالن شهید چمران مجموعه فرهنگی و ورزشی ایثار واقع در کردان برگزار شد.
در این دوره از مسابقات، ۱۰۰ ورزشکار ایثارگر از ۱۶ استان کشور در قالب ۸ رشته ورزشی با یکدیگر به رقابت پرداختند و استانهای مازندران، اصفهان و آذربایجان غربی به ترتیب موفق به کسب مقامهای اول تا سوم شدند.
