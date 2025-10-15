وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه نهضت ملی مسکن دولت تمام قد تلاش خود را می‌کند تا آنچه که وعده داده شده بود را به حقیقت برسد و افتتاح‌ها هم، این را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق مالواجرد در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه نهضت ملی مسکن دولت تمام قد تلاش خود را می‌کند تا آنچه که وعده داده شده بود را به حقیقت برسد و افتتاح‌ها هم، این را نشان می‌دهد. دولت هم برای واگذاری زمین‌های جوانی جمعیت و هم برای تکمیل پروژه‌هایی که از قبل شروع شده است، تلاش می‌کند، اما مشکلاتی هم وجود دارد.

وی افزود: در همین جلسه امروز نیز موضوع مسکن مطرح شد و مشکلی که در پرداخت وام از طرف بانک‌ها داریم مطرح شد. رئیس کل بازنک مرکزی نیز با اینکه بار‌ها این بخشنامه‌ها را ابلاغ کردند، یک سری موضوعاتی دارند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با تمام پیگیری‌هایی که انجام شده و بحث اصلی دولت هم تکمیل پروژه‌هایی که از قبل شروع شده است، مقرر شد که ما هفته آینده یک گزارش ویژه هم در دولت داشته باشیم تا بتوانیم مشکلاتی که هم در حوزه بانکی و در حوزه آماده سازی زمین را پیگیری کنیم.

افزایش ترانزیت ۱۵ میلیون تن ایران با روسیه و آذربایجان

صادق مالواجرد با اشاره به اجلاس سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه گفت: این جلسه بسیار خوبی بود ما هیچ وقت جلسه‌ای که مشترک بین سه کشور آذربایجان، روسیه و ایران باشد، نداشتیم، در این جلسه افزایش ترانزیت و تمام مد‌های حمل و نقلی، دریایی و بندری مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: تفاهم‌ها در سه بخش بود که بخش اولش در خصوص افزایش ترانزیت و چشم انداز ۱۵ میلیون تن بود. مقرر شد تا نقشه راهی ظرف مدت سه ماه تهیه شود ضمن اینکه ما قبلا تفاهم‌هایی با آذربایجان و روسیه داشتیم، اما سه جانبه این اتفاق نیفتاده بود.

صادق مالواجرد بیان داشت: بخش دوم که بسیار مهم بود در مورد گمرکات بود همه موارد ترانزیتی، صادرات و واردات به زیرساخت برنمی‌گردد بعضی از فرایند‌های گمرکی، نرم‌افزاری و عدم دیجیتال بودن و عدم سامانه مشترک مشکلاتی را به ویژه برای کامیونداران وجود آورده است که این هم مقرر شد که ظرف یک ماه آینده، به یک پیش‌نویس مشترکی بین هر سه کشور برسیم.

به گفته وی، بخش آخر در مورد انرژی از جمله برق و گاز بود در حوزه گاز وزارت نفت، کمیسیون مشترکی با روسیه دارد و در خصوص برق نیز شرکت توانیر به تفاهم اولیه سه جانبه رسیدند.