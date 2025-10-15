به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در بدو سفر ۲ روزه به خراسان جنوبی با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان دیدار کرد.

برآبادی ضمن تقدیر و تشکر از فراهم کردن زمینه انتقال فرش تصویری تاریخی به خراسان جنوبی برای بازدید عموم، از استقبال بی‌نظیر مردم و علاقمندان از این رویداد یاد کرد و گفت: بعد از مراسم رونمایی فرش ما با موج بی‌نظیری از پیام‌های انرژی بخش از جانب اهالی استان و بعضا هم استانی‌های ساکن در سایر کشور‌ها مواجه شدیم که جای خرسندی دارد و نشان دهند توجه مردم به فرهنگ و تاریخ است.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در این دیدار گفت: خراسان جنوبی و بیرجند در کشور به باغ‌های تاریخی و زیبا و بکرش معروف است و این استان علی‌رغم شرایط خاص اقلیمی و کویری بودن توانسته با مدیریت منابع آبی، در نگه‌داری آنها موفق عمل کند.

امامی افزود: فرآیند انتقال بزرگ‌ترین فرش تصویری تاریخی به بیرجند و برنامه رونمایی آن یکی از رویداد‌های بزرگ موزه‌ای در امسال بود که خراسان جنوبی به‌خوبی آن را اجرا کرد و در رسانه‌های داخلی و خارجی‌ای بازخورد بی‌نظیری را به‌دنبال داشت و با توجه به درخواست استان، حضور این فرش در خراسان جنوبی را تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ تمدید می‌کنیم.

وی افزود: در مجموعه کاخ گلستان در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان آثار و اشیای بسیاری ازجمله نسخ خطی، مدارک مکتوب، میکروفیلم‌ها و ... متعلق به فرهنگ خراسان جنوبی وجود دارد که ما آمادگی داریم در اقدامی مشترک آنها را در اختیاراستان قرار دهیم تا در موزه‌های سطح تخصصی به نمایش عموم گذاشته شوند.