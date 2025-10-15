پخش زنده
پلیس اندونزی اعلام کرد که در پی آتشسوزی یک نفتکش در حال تعمیر در استان «جزایر ریاو»، دستکم ۱۰ نفر کشته و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زینالعرفین، رئیس پلیس شهر بندری «باتام» اندونزی، به خبرگزاری فرانسه گفت: «در پی آتشسوزی بامداد امروز (چهارشنبه، حدود ساعت ۴ صبح به وقت محلی) در کشتی «امتی فدرال ۲» (MT Federal II) که برای تعمیرات به مرکز تعمیرات در این بندر رفته بود، ۱۰ نفر جان خود را از دست داده و ۱۸ نفر دیگر در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتهاند.»
وی افزود: «این کشتی در حال تعمیر بود و در زمان وقوع حادثه نفتی حمل نمیکرد.»
به گفته این مقام، علت آتشسوزی هنوز در دست بررسی است و مشخص نیست مالک این کشتی چه کسی است.
شایان ذکر است که در چند ماه اخیر نیز حادثه مشابهی در بندر باتام رخ داده بود که طی آن یک کشتی دیگر هنگام تعمیر دچار آتشسوزی شد و در نتیجه آن چهار نفر جان باختند.