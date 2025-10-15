به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سیمایی صراف در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات وزارت علوم برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان اظهار کرد: در این زمینه عوامل گوناگونی اقتصادی و سیاسی یا اجتماعی وجود دارد که باید به هر کدام از آنها توجه کرد، اما آنچه مهم است تداوم حفظ ارتباط میان آن نخبگان با کشور خودشان است. ممکن است کسی ترجیح دهد در کشور دیگری زندگی کند، اما مهم این است تلاش کنیم ارتباط او با کشور و وطنش قطع نشود و همچنان این ارتباط از جنبه تخصصی کار او دنبال شود.

وزیر علوم یادآور شد: ما در حال اقدام جهت آن هستیم که عوامل مهاجرت از جمله مساله اقتصادی حل شود. در این زمینه اقداماتی انجام شده است که در آینده نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.

وزیر علوم با تأکید بر اینکه نباید شرایط داخلی کشور به گونه‌ای باشد که نخبگانی که از کشور مهاجرت کرده‌اند با وطن قهر کنند، یادآور شد: آنان با هزینه همین ملت رشد کردند و به خارج از کشور رفتند. ما برنامه‌ریزی و تلاش می‌کنیم موضوع حل شود تا حتی اگر مهاجرت کرده‌اند، در موقعیت‌هایی بازگردند، کارگاه برگزار کنند، سخنرانی داشته باشند یا در سمینار‌ها شرکت کنند و دانشجو بگیرند.

سیمایی صراف با تاکید بر ضرورت کاهش عوامل مهاجرت، ادامه داد: یک بخش از مسئله، عوامل اقتصادی است و بخش دیگر منزلت اجتماعی افراد است همانطور که اشاره کردم در بخش اقتصادی اقداماتی صورت گرفته و بزودی اعلام می‌شود.