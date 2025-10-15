پخش زنده
امروز: -
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه، اگرچه دشمن تصور میکرد از نظر تکنولوژی دست برتر را دارد، اما در نهایت، این ایمان و روحیه الهی نیروهای ما بود، که پیروز میدان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ واحدی به مناسبت سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، با حضور در اداره عقیدتی سیاسی این نیرو، ضمن دیدار با رئیس و مسئولان اداره عقیدتی سیاسی نهاجا، به جایگاه مهم این نهاد در حفظ انسجام و روحیه معنوی نیروهای ارتش اشاره کرد و اظهار کرد: سازمان عقیدتی سیاسی در حقیقت قلب تپنده ارتش و محور پایداری معنوی در نیروهای مسلح است. این نهاد به فرمان امام خمینی (ره) شکل گرفت تا نیروهای ارتش نهتنها در عرصه نظامی، بلکه در میدان ایمان و بصیرت نیز سربازان واقعی ولایت باشند.
امیر سرتیپ واحدی ادامه داد: ایمان، سلاحی اثرگذار در مقابله با تهدیدات است؛ اگر خلبان، تکنسین یا دانشجوی هوایی با نیت الهی، پرواز یا خدمتی انجام دهد، همان عمل، عبادت محسوب میشود. تلفیق ایمان با تخصص، رمز موفقیت نیروی هوایی در همه دورانها بوده است.
فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه با اشاره به نقش عقیدتی سیاسی در تحکیم بنیان خانوادههای کارکنان این نیرو، افزود: خانواده سالم، ضامن آمادگی و آرامش نیروهاست. برگزاری دورههای مهارتهای زندگی، مشاورههای خانوادگی و برنامههای فرهنگی از سوی اداره عقیدتی سیاسی، موجب تقویت بنیان خانواده و افزایش تمرکز کارکنان در مأموریتهایشان میشود. همانگونه که خداوندگار متعال در قرآن کریم میفرمایند «وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا»، آرامش واقعی در سایه خانواده مؤمن و مستحکم بهدست میآید.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به جنگ شناختی دشمنان پرداخت و تصریح کرد: امروز دشمن در میدان جنگ شناختی بهدنبال تضعیف ایمان، امید و انگیزه در میان نیروهای مسلح است. در این شرایط، عقیدتی سیاسی در خط مقدم تبیین و روشنگری، با آموزش، پاسخ به شبهات و ارتقای سواد رسانهای، از باور و روحیه نیروها نهایت صیانت را به عمل میآورَد.
امیر سرتیپ واحدی درباره نقش عقیدتی سیاسی در دفاع مقدس ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی هم گفت: اگرچه دشمن تصور میکرد از نظر تکنولوژی دست برتر را دارد، اما در نهایت، این ایمان و روحیه الهی نیروهای ما بود، که پیروز میدان شد.
فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایان با تقدیر از تلاشها و اقدامات روحانیون و کارکنان مجموعه عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، بیان کرد: شما سنگربانان ایمان و اخلاص در دل ارتش هستید و مسیر امام و شهدا با معنویت، تعهد و عمل صالح شما تداوم مییابد.