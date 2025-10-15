آقای علیقلی حسنی اعظمی در گفت و‌گوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر حدود ۱۸۷ واحد بزرگ کارتن‌سازی و ۴۰۰۰ واحد تبدیل‌کار در کشور فعال هستند و توان پاسخگویی به نیاز داخلی در بخش بسته‌بندی و چاپ را دارند.



وی با اشاره به خودکفایی در تولید کارتن و ورق در صنایع بسته‌بندی گفت: تقریباً همه نیاز داخلی کشور در زمینه بسته‌بندی از جمله کارتنی، شیشه‌ای و حلبی تأمین می‌شود و نیازی به واردات در این بخش نیست.



به گفته حسنی اعظمی بسته‌بندی‌های کارتنی به دلیل سبک بودن، قیمت مناسب و قابلیت چاپ بالا بیشترین سهم را در بازار دارند و کشور توان تأمین کامل نیاز بازار داخلی را دارد.



وی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت مواد اولیه برای صادرات گفت: تنها در بخش صادرات، به‌دلیل نیاز به کاغذ‌های خاص و استاندارد، ممکن است واردات محدودی صورت گیرد که سهم آن بسیار اندک و کمتر از یک درصد است.

رئیس انجمن صنایع کارتن و ورق ایران با اشاره به تأمین مناسب مواد اولیه در این صنعت افزود: هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه در این صنعت مربوط به کاغذ است که به‌صورت کامل در داخل تأمین می‌شود، اما در گذشته حدود ۸۰ درصد نیاز از طریق واردات تأمین می‌شد، اما امروز این رقم به نزدیک صفر رسیده است. تنها برای صادرات، واردات محدود یک تا دو درصدی کاغذ‌های خاص مورد نیاز است.



لزوم نوسازی ماشین‌آلات چاپ

وی همچنین درباره وضعیت ماشین‌آلات این صنعت گفت: بسیاری از ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی فرسوده و قدیمی شده‌اند و برای نوسازی آنها باید تسهیلات و ارز دولتی اختصاص یابد؛ در غیر این صورت شاهد توقف تولید خواهیم بود.



به گفته حسنی اعظمی در حال حاضر تولید ماشین‌آلات چاپ بسته‌بندی مانند فلکسو (دستگاه چاپ روی صفحه انعطاف پذیر یا رولی) در کشور کمتر از یک درصد است و نیاز است تولیدکنندگان داخلی در این حوزه تقویت شوند.



رئیس انجمن صنایع کارتن و ورق ایران با بیان اینکه ظرفیت بهره‌برداری صنایع بسته‌بندی در حال حاضر ۴۵ تا ۵۰ درصد است، گفت: در سال‌های گذشته کیفیت محصولات ایرانی به حدی بود که حتی به اروپا و کانادا نیز صادرات داشتیم، اما اکنون ترکیه در بازار کشور‌هایی مانند عراق و افغانستان جای ایران را گرفته است. برای بازپس‌گیری این بازار‌ها لازم است دولت با وضع قوانین و مشوق‌های صادراتی از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.

وی تأکید کرد: کیفیت کاغذ و بسته‌بندی مهم‌ترین مزیت رقابتی محصولات ایرانی در مقایسه با مشابه خارجی است و باید برای حفظ و ارتقای آن برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود.