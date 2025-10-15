با تداوم غلظت گردوغبار در مشهد و خراسان رضوی، هواشناسی این استان هشدار سطح نارنجی را تا پایان یکشنبه هفته آینده تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اواخر هفته گذشته با صدور اطلاعیه‌ای، هشدار سطح نارنجی را برای بازه زمانی شنبه تا پایان روز سه‌شنبه این هفته (۲۲ مهرماه ۱۴۰۴) صادر کرد، اما با توجه به تداوم کاهش کیفیت هوا برای امروز (چهارشنبه)، هشدار سطح نارنجی دیگری را نیز صادر کرد.

هواشناسی خراسان رضوی همچنین به شهروندان توصیه کرد برای تردد‌های ضروری از ماسک استفاده کنند.

در اطلاعیه جدید مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی آمده است: از ظهر امروز (۲۳ مهرماه) توفان گرد و غبار در استان موجب بالا رفتن محسوس شاخص کیفیت هوا و وقوع خسارت در مناطق مستعد می‌شود.

براساس این اطلاعیه، پیش‌بینی می‌شود در روز‌های آینده، شاخص کیفیت هوا در همه ساعات به حد بسیار ناسالم برای همه گروه‌ها برسد که این وضعیت تا اواخر ساعات روز یکشنبه هفته آینده نیز ادامه یابد.

همچنین در این اطلاعیه بر اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی به علت افزایش شدت وزش باد، استفاده شهروندان از ماسک و توجه به توصیه‌های کارگروه اضطرار آلودگی هوا تاکید شده است.

باتوجه به وضعیت کیفیت هوا مدارس و مراکز آموزشی مشهد، امروز چهارشنبه تعطیل و به صورت مجازی برگزار شد.

هشدار‌های هواشناسی، زرد، نارنجی و قرمز رنگ هستند که شدت پدیده‌های جوی را به ترتیب از ضعیف تا قوی اعلام می‌کنند.

در هشدار نارنجی پیش‌بینی می‌شود که پدیده جوی، اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود، از این رو برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول هشداری با این رنگ برای مقابله با پدیده‌های خسارت‌زا صادر می‌شود.