وزیر جهاد کشاورزی، از اصلاح قیمت مرغ در هفته گذشته خبر داد و اعلام کرد که با تنظیمات انجامشده، قیمت گوشت در آینده کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: قیمت مرغ هفته گذشته اصلاح و اعلام شده است. این قیمتها بر اساس محاسبات دقیق هزینههای تولید تعیین شده و بازار موظف است از این نرخها تبعیت کند.
وی افزود: با توجه به افزایش قیمت ارز توافقی، قیمت گوشت در بازار تنظیمشده اندکی افزایش یافته است. با این حال، با تنظیمات انجامشده، پیشبینی میکنیم قیمت گوشت در آینده نزدیک کاهش یابد.