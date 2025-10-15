پخش زنده
رئیس سامانه فواد ۱۲۸ تاکید کرد، مدیران اداراتی که مبادرت به گرفتن رونوشت و کپی مدارک هویتی از شهروندان میکنند، به عنوان متخلف معرفی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کامل داودی افزود: این کار کاملا غیر قانونی است و متخلفان به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.
سازمان اداری استخدامی نیز تأکید کرده است که دستگاههای اجرایی و بانکها به هیچ وجه نباید تصاویر مدارک، خصوصاً مدارک هویتی از افراد دریافت نمایند، زیرا سازمان ثبت احوال تمام نیازمندیهای دستگاههای گوناگون، برای استعلام اطلاعات هویتی افراد را ارائه داده، به نحوی که ضرورتی ندارد هیچ دستگاهی کپی مدارک هویتی اخذ نماید.
سازمان اداری و استخدامی کشور با طراحی و راهاندازی سامانه فوریتهای اداری» (فود ۱۲۸)، گامی مؤثر در جهت تسهیل ارتباط میان مردم و دستگاههای اجرایی برداشته است؛ سامانهای که با هدف شناسایی، پیگیری و حل سریع مشکلات اربابرجوع، به بستری هوشمند برای پاسخگویی و نظارت تبدیل شده است.