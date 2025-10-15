به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، کمیته امداد استان البرز در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در مجموع موفق به خرید ۵۷ واحد مسکونی برای خانواده‌های مورد حمایت خود شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز گفت: در حالی‌که کشور درگیر شرایط ویژه ناشی از جنگ اخیر بود، امدادگران و خیران استان با انگیزه‌ای جهادی و از خودگذشتگی مثال‌زدنی، زمینه خانه‌دار شدن جمعی از نیازمندان را فراهم کردند.

وی با اشاره به تأمین بخشی از هزینه‌های این طرح از محل صندوق‌های صدقه الکترونیکی افزود: بخشی از منابع مالی اجرای طرح‌های حمایتی از جمله مسکن، درمان، معیشت، جهیزیه و اشتغال از صدقات مردم نیکوکار تأمین می‌شود. نیک اندیشان می‌توانند با ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶، در این مسیر نیکوکارانه مشارکت کنند و سهمی در خانه‌دار شدن خانواده‌های نیازمند داشته باشند.

رضا البرزی گفت: اعتماد مردم به امداد و استفاده هوشمندانه از ظرفیت صدقات الکترونیکی، امروز به یکی از موتور‌های محرک طرح‌های بزرگ حمایتی در استان تبدیل شده است؛ طرح‌هایی که با همت مردم، خیران و امدادگران، لبخند خانه‌دار شدن را بر چهره محرومان می‌نشاند.