خرید ۴۰ واحد مسکونی برای مددجویان البرزی در ۱۴ روز
با همراهی نیکوکاران، ۴۰ واحد مسکونی برای مددجویان و نیازمندان استان البرز در مدت ۱۴ روز خریداری شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز گفت: در حالیکه کشور درگیر شرایط ویژه ناشی از جنگ اخیر بود، امدادگران و خیران استان با انگیزهای جهادی و از خودگذشتگی مثالزدنی، زمینه خانهدار شدن جمعی از نیازمندان را فراهم کردند.
وی با اشاره به تأمین بخشی از هزینههای این طرح از محل صندوقهای صدقه الکترونیکی افزود: بخشی از منابع مالی اجرای طرحهای حمایتی از جمله مسکن، درمان، معیشت، جهیزیه و اشتغال از صدقات مردم نیکوکار تأمین میشود. نیک اندیشان میتوانند با ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶، در این مسیر نیکوکارانه مشارکت کنند و سهمی در خانهدار شدن خانوادههای نیازمند داشته باشند.
رضا البرزی گفت: اعتماد مردم به امداد و استفاده هوشمندانه از ظرفیت صدقات الکترونیکی، امروز به یکی از موتورهای محرک طرحهای بزرگ حمایتی در استان تبدیل شده است؛ طرحهایی که با همت مردم، خیران و امدادگران، لبخند خانهدار شدن را بر چهره محرومان مینشاند.