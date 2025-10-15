به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست امروز در نشستی با مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی اظهار کرد: طرح بازتوانی نیروگاه تبریز نقش مهمی در رفع ناترازی انرژی ایفا خواهد کرد و ما به صورت جدی اجرای این طرح را پیگیری می‌کنیم.

وی با تبیین ابعاد طرح بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز گفت: تفاهم نامه‌ای میان وزارت نیرو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده و قرارداد‌های اجرایی مربوط به آن نیز در حال پیگیری است.

سرمست افزود: امروز معاون عمرانی استانداری، مدیران هلدینگ صباانرژی و صندوق بازنشستگی از نزدیک مراحل اجرایی این طرح را بررسی می‌کنند تا در هفته‌های آینده مناقصه آن را برگزار کنند.

علی پناهی هم گزارشی از روند اجرایی طرح بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز ارائه کرد و افزود: بخش نخست این طرح شامل تغییر سامانه خنک‌کاری نیروگاه است و موجب کاهش ۸۰ درصدی مصرف آب و افزایش حدود ۱۰۰ مگاواتی ظرفیت برق خواهد شد.

وی افزود: تأمین مالی این طرح از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق انجام خواهد شد.

پناهی گفت: مرحله دوم و اصلی طرح شامل نصب توربین‌های جدید در قالب قرارداد BOT است که مناقصه آن هفته‌های آینده برگزار می‌شود.

نیروگاه حرارتی تبریز به دلیل فرسوده و کهنه شدن دستگاه‌ها و قطعات آن، در حال حاضر با بهره وری پایین در حال فعالیت است و همین موضوع ضرورت ساخت نیروگاهی جدید با فناوری روز دنیا در این شهر را بیش از پیش کرده است.

نیروگاه تبریز دارای ۲ واحد بخار هر کدام به ظرفیت ۳۶۸ مگاوات با قدرت تولید عملی ۳۵۰ مگاوات است.