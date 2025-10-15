در نیمه نخست امسال
افزایش ۲۰ درصدی ترانزیت کالا از مرز ریلی سرخس با کشورهای آسیای مرکزی
ترانزیت کالا از مرز ریلی سرخس با کشورهای آسیای مرکزی در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل راه آهن خراسان گفت: در این بازه زمانی ۸۷۰ هزار تن بار ترانزیتی از مرز ریلی سرخس جابجا شده که عمده آن مربوط به مسیر کشورهای آسیای مرکزی -سرخس - بندرعباس بوده است.
مصطفی نصیری با اشار به عبور بیش از ۱۵ هزار دستگاه واگن باری در مسیر بینالمللی سرخس اضافه کرد: این عملکرد نشاندهنده جایگاه راهبردی ایستگاه سرخس در توسعه ترانزیت منطقهای و تقویت همکاریهای حمل و نقلی با کشورهای همسایه است.
مدیر کل راه آهن خراسان اظهار کرد: ایستگاه بینالمللی راه آهن سرخس جایگاه ارزندهای در راهگذر (کریدور) حمل و نقل منطقهای دارد و این ایستگاه به عنوان یکی از نقاط کلیدی در مسیر جاده ابریشم، نقش مهمی در اتصال کشورهای آسیای مرکزی به بنادر جنوبی ایران ایفا میکند.
گمرک و گذرگاه مرزی ریلی و جادهای سرخس در انتهاییترین منطقه شمال شرق ایران در استان خراسان رضوی و در ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد، هم مرز با ترکمنستان واقع شده است و از مبادی مهم تجارت و ترانزیت خارجی کشور به ویژه با کشورهای آسیای مرکزی محسوب میشود.