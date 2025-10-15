به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل راه آهن خراسان گفت: در این بازه زمانی ۸۷۰ هزار تن بار ترانزیتی از مرز ریلی سرخس جابجا شده که عمده آن مربوط به مسیر کشور‌های آسیای مرکزی -سرخس - بندرعباس بوده است.

مصطفی نصیری با اشار به عبور بیش از ۱۵ هزار دستگاه واگن باری در مسیر بین‌المللی سرخس اضافه کرد: این عملکرد نشان‌دهنده جایگاه راهبردی ایستگاه سرخس در توسعه ترانزیت منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های حمل و نقلی با کشور‌های همسایه است.

مدیر کل راه آهن خراسان اظهار کرد: ایستگاه بین‌المللی راه آهن سرخس جایگاه ارزنده‌ای در راهگذر (کریدور) حمل و نقل منطقه‌ای دارد و این ایستگاه به عنوان یکی از نقاط کلیدی در مسیر جاده ابریشم، نقش مهمی در اتصال کشور‌های آسیای مرکزی به بنادر جنوبی ایران ایفا می‌کند.

گمرک و گذرگاه مرزی ریلی و جاده‌ای سرخس در انتهایی‌ترین منطقه شمال شرق ایران در استان خراسان رضوی و در ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد، هم مرز با ترکمنستان واقع شده است و از مبادی مهم تجارت و ترانزیت خارجی کشور به ویژه با کشور‌های آسیای مرکزی محسوب می‌شود.