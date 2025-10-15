رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از اجرای برنامه‌های گسترده‌ای در زمینه هوشمندسازی کشاورزی، آموزش هزاران زن تسهیل‌گر و ایجاد صد‌ها زنجیره ارزش برای توانمندسازی زنان روستایی و عشایری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گل‌محمدی افزود: پارسال ۳۲ طرح در حوزه زنان روستایی در کشور به نتیجه رسید و امسال برنامه برای به ثمر رساندن ۱۱۰ زنجیره ارزش در این حوزه داریم.

کتابی را ورق می‌زنی به وسعت خاک و آفتاب؛ پا درس بانوان روستایی جایی که دانه امید را پا به پای مردان در خاک تلاش می‌کارند تا برکتی بروید برای سفره خود و همه ایرانیان مانند روستای دولت آباد در شرق کشور.

خانم ربابه خوجه کارآفرین روستای دولت آباد شهرستان رشتخوار می گوید: با خانم‌های همسایه مراوده داریم، مثلاً آنها در کار قارچ به من کمک می‌کنند؛ من هم می‌روم در مزرعه به آنها کمک می‌کنم؛ بحث گیاهان دارویی است؛ حالا برای تولیداتش شهرتی به هم زده است؛ در شهرستانهای دیگر مانند فیض آباد هم صادرات داریم و برای مشهد و خاف و تایباد هم می‌فرستیم.

به غرب کشور می‌رویم کارگاهی رنگارنگ کار دستان هنرمند یک بانوی ایلامی

خانم محمدزاده کارآفرین روستای حاضرمین شهرستان دهلران می گوید از سال ۱۳۷۰ شروع به کار گلیم‌بافی کار کرده است؛ ۶۰ زن بی‌سرپرست آموزش مشغول به کارند؛ ۱۵۰ کارآموز جدید هم رایگان آموزش می‌بینند.

ایستگاه بعدی ما کارگاه تولید پوشاک است در استان زنجان

خانم مختاری کارآفرین روستای خانجین شهرستان ایجرود درباره فعالیت خود می گوید: در محیط زندگی من کسانی هستند که علاقه‌مند به این کارند، ولی شرایط برای آنها مهیا نیست و از نظر درآمدزایی هم یک نیاز برای روستایمان هست. ما این کار را شروع و ایجاد اشتغال کردیم؛ مستقیم برای ۱۰ نفر و غیرمستقیم برای ۲۵ الی ۳۰ نفر.

بانوی سیستانی که زهر عقرب را به نان شیرین بدل می‌کند

عصمت میر کارآفرین شهرک میر سیستان و بلوچستان می گوید: پرورش میلورم بوده، پرورش عقرب بوده، پرورش زالو بوده، پرورش حلزون بوده، پرورش قاش بوده، ورمی‌کمپوست بوده. همه این کسب و کارها را، آزمون خطایشان را انجام دادند و در حال حاضر می‌توانم بگویم که چه کسب و کارهایی برای منطقه ما مفید است.

و یک خواسته همگانی شیرزنان تولید کشور

عصمت میر کارآفرین شهرک میر سیستان و بلوچستان گفت: مسئولین و کسانی که ما از انها انتظار حمایت داریم ما را حمایت کنند تا بتوانیم کسب و کارهایی را در منطقه راه‌اندازی کنیم که برای منطقه مناسب و بازدهی و سودآوری خوبی داشته باشد.

بر اساس آخرین آمار ۴۰٪ فعالیت‌های زراعت و باغبانی، ۹۰٪ فعالیت‌های نوغانداری، ۳۵٪ تولیدات صنایع دستی و ۸۰٪ فراوری مواد غذایی به صورت سنتی به دست زنان روستایی و عشایری اتفاق می‌افتد.