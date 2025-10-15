پخش زنده
امروز: -
مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: شاخص پوسیدگی دندان در دانش آموزان ۱۲ ساله ۲ دندان دائمی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دکتر زهرا قربانی افزود: دانشآموزان ایرانی در سن ۶ سالگی بهطور میانگین پنج دندان شیری پوسیده دارند و وقتی به سن ۱۲ سالگی میرسند، معمولاً هر کودک دو دندان دائمی پوسیده دارد.
وی اضافه کرد:در گروه سنی ۳۵ تا ۴۴ سال، شاخص پوسیدگی دندان که شامل دندانهای کشیده، پرشده و پوسیده است متأسفانه حدود ۱۳ است و بیشتر افراد در این سن بهدلیل پوسیدگی، دندانهای خود را میکشند.
وی ادامه داد: در سنین بالاتر، بهویژه بالای ۶۵ سال، نیمی از سالمندان ما کاملاً بیدندان هستند، این مسئله تأثیر بسیار منفی بر کیفیت زندگی، طول عمر و انتخابهای غذایی روزمره آنها دارد، بنابراین ضروری است از دوران کودکی آموزش مراقبت از دندانها را آغاز کنیم تا افراد یاد بگیرند چگونه از دندانهای خود محافظت کنند و به مرحله کشیدن دندان نرسند. با مراقبت و پیشگیری، و در صورت نیاز با ترمیمهای جزئی و هزینههای کمتر، میتوانیم از این وضعیت نابسامان جلوگیری کنیم.
مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با بیان اینکه در مراکز خدمات جامع سلامت، دندانپزشکان فعال داریم، گفت: حدود ۲۵۰۰ دندانپزشک در این مراکز مشغول ارائهٔ خدمات هستند.
دکتر قربانی اضافه کرد: در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، برخی خدمات دندانپزشکی برای گروههای هدف شامل کودکان، مادران باردار و مادران شیرده بهصورت رایگان ارائه میشود. در شهرهای بزرگتر، تعداد دندانپزشکان کمتر است، زیرا تلاش کردهایم تمرکز خدمات بیشتر بر جمعیتهای روستایی باشد، با این حال، در مراکز شهری نیز خدمات دندانپزشکی با هزینهای کمتر از تعرفهٔ دولتی ارائه میشود.
وی با اشاره به اینکه دندانپزشکان فعال در بخش دولتی پاسخگوی کامل نیاز مردم نیستند، خاطرنشان کرد: تقریباً همهگیری پوسیدگی دندانی در کشور وجود دارد و اکثر افراد به آن دچار هستند، با این حال، تلاش میکنیم تا حد توان در وزارت بهداشت اقدامات لازم را انجام دهیم.
مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت افزود: نقش بیمهها، بهویژه بیمهٔ تأمین اجتماعی و بیمهٔ سلامت، در این زمینه بسیار مهم است، اگر این نقش پررنگتر شود، میتواند کمک بزرگی به بهرهمندی مردم از خدمات دندانپزشکی باشد.