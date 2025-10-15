پخش زنده
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت مصوبهای درخصوص بنزین نداشته است گفت: موضوع اصلاح قیمت بنزین با هدف رفاه مردم موضوعی است که سالهاست مطرح است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در پاسخ به برخی شایعات در خصوص مصوبه دولت برای افزایش قیمت بنزین، گفت: دولت در این خصوص مصوبهای نداشته و هیچ پنهان کاری نیز ندارد؛ در خصوص نرخ بنزین معیشت مردم و فشار نیامدن بر قشرهای آسیب پذیر مدنظر دولت است و، اما از واقعیات نیز نمیتوانیم چشم پوشی کنیم.
وی با بیان اینکه لایحه مشاغل حساس، نظر دولت در خصوص به کارگیری افراد و متخصصان را تأمین نمیکند، اعلام کرد: این لایحه حتی شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه نیز میشود و نظر دولت این بود که مسترد شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه ۵۶۰ سکوی خرید و فروش طلا فعال هستند و به همین دلیل این موضوع نیاز به ساماندهی دارد، افزود: دولت خود را مکلف میداند که برای جلوگیری از ایجاد مشکل، این موضوع را ساماندهی کند و لذا مدیریت این سکوها امروز مصوب شد.
مهاجرانی درباره برنامه دولت برای بنزین در سال آینده، گفت: دولت هر کاری هم که بخواهد در رابطه با بنزین انجام دهد هیچ پنهان کاری نخواهد داشت حتما با مردم خیلی مستقیم و راحت صحبت خواهد کرد. همچنین موضوع معیشت مردم و جلوگیری از آثاری که وجود خواهد داشت بررسی میشود.
وی افزود: هیچ کس مایل نیست فشاری به مردم وارد شود، اما باید به این نکته توجه کنیم که نمیتوانیم واقعیتها را چشم پوشی کنیم، اگر بخواهد کاری صورت بگیرد روی سهمیه معمول مردم نیست روی سهمیههای اضافهای است که وجود دارد.
سخنگوی دولت ادامه داد: رقم بالایی را برای واردات بنزین پرداخت میکنیم این عددی است که اگر با مردم صحبت کنیم حتما راهکارهایی را درمورد آن مطرح میکنند.
مهاجرانی با بیان این که در یک روز بالغ بر ۱۹۷ میلیون لیتر بنزین مصرف میکنیم و میانگین مصرف ما حدود ۱۶۰ میلیون لیتر است، گفت: میزان مصرف همچنان رو به افزایش است، بنزین را با عددی وارد میکنیم و با یه عدد خیلی کمتری میفروشیم، تاکید میکنم که هر تصمیمی گرفته شود به طور حتم موضوع معیشت مردم و آثار آن بر قشرهای به خصوص آسیب پذیر دیده خواهد شد و هیچ تغییری در موضوع سهمیههای اولیه افراد اعمال نخواهد شد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه همه ما وظیفه داریم که در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران مسئولانه عمل کنیم، گفت:خبرنگار را بهعنوان فردی حرفهای میدانیم که در جامعه خبرنگاری فعالیت میکند و متکفل رساندن صدای مردم به جامعه است؛ لذا همه ما پاسخگو هستیم و طبیعتاً اگر خطایی رخ دهد، بهراحتی عذرخواهی خواهیم کرد. پذیرفتن و اظهار عذرخواهی، نخستین وظیفهای است که بر عهده ما است. وزیر نیز در این زمینه و معاونت ایشان، عذرخواهی کردند.
مهاجرانی درخصوص تامین خوراک پالایشگاههای کوچکمقیاس، گفت: تا آنجا که من در جریان هستم، مشکل ویژهای در آنها وجود ندارد. مقدار میعانات گازی که باید به این پالایشگاهها میرسید، دچار نوساناتی بوده، اما طبق گزارشی که در اختیار داریم، این موضوع مرتفع شده است. البته اگر موضوع خاصی وجود دارد، حتماً منتقل کنید تا پیگیری کنیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: درمورد صادرات نفت نیز، همانطور که آقای وزیر توضیح دادند، طبیعتاً صادرات نفت ما ادامه دارد و از مسیرهایی که وزارتخانه تعیین میکند، انجام میشود.
سخنگوی دولت اظهار داشت: در شهریور ماه شاهد رشد صادرات بودیم و موجودی انبارها کاهشی بود که این نشان از افزایش تقاضا و تحرک بازار است.
مهاجرانی در ادامه توضیحات خود درخصوص شایعات مطرح شده درمورد تصویب افزایش نرخ بنزین در هیات دولت، گفت: دولت مصوبهای درخصوص بنزین نداشته است؛ موضوع اصلاح قیمت بنزین در راستای رفاه مردم موضوعی است که سالهاست مطرح است و به این بازمی گردد که یک روزی اعلام کردیم که قیمت بنزین باید ثابت باشد که همین موضوع تبعاتی به دنبال داشت.
وی افزود: هرگونه اصلاح قیمت با درنظر گرفتن تبعات اجتماعی آن بررسی خواهد شد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه استرداد لایحه مشاغل حساس در جلسه امروز هیات دولت مطرح شد، تاکید کرد: با توجه به اینکه این لایحه نظر دولت در استفاده از افراد را تامین نمیکند، مسترد شد. دامنه این لایحه به گونهای است که شامل اعضای هیات علمی نیز میشود.
مهاجرانی تصریح کرد: ساماندهی سکوهای اینترنتی معاملات طلا نیز در جلسه امروز مطرح شد؛ قریب به ۵۶۰ سکوی فعال در این حوزه داریم، اگر نتوانیم موضوعاتی که مردم با آن درگیر هستند را به خوبی مدیریت کنیم با عوارض و مشکلاتی همراه خواهد شد.
وی افزود: دولت خود را مکلف به آسیب نرساندن به مردم میداند لذا باید مقررات گذاری در این زمینه صورت گیرد.