بهره مندی ۳هزار و ۹۰۰ فرد دارای آسیب بینایی از حمایت بهزیستی
بیش از ۳هزار و ۹۰۰ فرد دارای آسیب بینایی از حمایتهای بهزیستی البرز برخوردارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: در حال حاضر حدود ۳۶ هزار و ۸۱۱ نفر فرد دارای معلولیت در استان تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که از این تعداد سه هزار و ۹۰۰ نفر را افراد کمبینا و نابینا تشکیل میدهند.
وجیهه محمدی فلاح با اشاره به فرارسیدن ۱۵ اکتبر، روز جهانی نابینایان (۲۳ مهرماه) با شعار «دسترسی نابینایان به فناوریهای نوین، زمینهساز فرصتهای برابر»، افزود: سازمان بهزیستی بر اساس مأموریتهای خود همواره در تلاش است تا با سنجش دقیق نیازهای افراد دارای آسیب بینایی و انطباق خدمات با شرایط آنان، روند توانمندسازی و تلفیق اجتماعی این عزیزان را در جامعه تسهیل کند.
وی گفت: افراد نابینا و کمبینا در استان از خدمات متنوعی نظیر پرداخت صددرصدی هزینههای تحصیلی دانش آموزی و دانشجویی، مستمری ماهانه، وامهای اشتغالزایی و خوداشتغالی، تأمین تجهیزات تخصصی از جمله رایانه ویژه نابینایان، کمکهزینه تأمین مسکن، خدمات درمانی و لوازم توانبخشی بهرهمند هستند.
محمدی فلاح ادامه داد: همچنین معافیت سربازی برای فرزندان دارای والدین نابینا، معافیت مالیاتی برای والدین شاغل دارای فرزند نابینا، واگذاری انشعابات رایگان آب، برق و گاز و کمکهزینه مناسبسازی محیط زندگی از دیگر خدمات حمایتی بهزیستی برای این قشر است.
وی از توزیع ۳۰ دستگاه بزرگنمای دیجیتال و ۷۰ دستگاه ضبطکننده صوتی ویژه نابینایان از ابتدای سال خبر داد و گفت: هدف ما ایجاد بستر مناسب برای یادگیری، تحصیل، اشتغال و مشارکت فعال روشندلان در عرصههای اجتماعی و علمی است.
مدیرکل بهزیستی البرز با تاکید بر اینکه در بخش پیشگیری از اختلالات بینایی نیز، توجه ویژهای به طرح پیشگیری از آمبلیوپی (تنبلی چشم) داریم افزود: از ابتدای امسال ۳۰ هزار کودک در این طرح مورد ارزیابی قرار گرفتهاند که در نتیجه ۴۰۵ کودک دارای اختلال بینایی شناسایی شدهاند.
محمدی فلاح تصریح کرد: با وجود توانمندیهای چشمگیر نابینایان و کمبینایان در عرصههای مختلف، بهدلیل ناآگاهی برخی دستگاهها، فرصتهای شغلی مناسبی برای آنان فراهم نمیشود.تحقق زندگی بهتر برای این عزیزان نیازمند عزم ملی و همراهی همه بخشهای جامعه است.