رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر تمرکز بر مصرف بهینه منابع آب گفت: تأمین حقابه تالاب‌ها از طریق وزارت نیرو پیگیری می‌شود و برنامه‌هایی برای کاهش مصرف و برداشت آب زیرزمینی در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: تمرکز ما در سازمان محیط زیست بیشتر بر روی مصرف بهینه منابع آب است. البته تخصیص آب مربوط به وزارت نیرو است لذا در خصوص تأمین حقابه تالاب‌هایمان پیگیر هستیم.

وی افزود: همچنین پیگیر اقداماتی در حاشیه تالاب‌ها هستیم با تمرکز بر منافع ذینفعان و مشارکت جوامع محلی و بومی که وجود دارد تا کاهش از مصرف آب و نیز کاهش از برداشت سفره‌های آب زیرزمینی را داشته باشیم.