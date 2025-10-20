پخش زنده
پزشک عمومی و عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی زنجان، کنترل و درمان دیابت و فشار خون از طریق اصلاح سبک زندگی و بدون نیاز به دارو را امکانپذیر دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دکتر نیکخواه بهرامی چهار اصل اساسی برای اصلاح سبک زندگی و کنترل دیابت و فشار خون برشمرد و گفت: کاهش وزن، رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی منظم و اصلاح عادات غلط، اصولی است که برای در پیش گرفتن سبک زندگی سالم باید به آنها پایبند بود.
وی کاهش وزن را ارزانترین و مؤثرترین داروی پیشگیری و درمان قند و فشار خون خواند و افزود: ۱۰ کیلوگرم کاهش وزن، قند خون ناشتا را ۲۰ تا ۳۰ واحد و هموگلوبین A۱c (میانگین قند سه ماهه) را نیم تا یک درصد کاهش میدهد. همچنین این میزان کاهش وزن، فشار خون سیستولیک (عدد بالا) را ۵ تا ۲۰ واحد و فشار خون دیاستولیک (عدد پایین) را ۳ تا ۱۰ واحد کاهش میدهد.
این پزشک عمومی، دو رژیم غذایی اعم از رژیم مدیترانهای و دش (DASH) را به عنوان دو الگوی غذایی اثباتشده معرفی کرد و گفت: این رژیمها بر پایه مصرف سبزیجات، میوهها، غلات کامل، حبوبات، مغزها و چربیهای سالم مانند روغن زیتون استوار هستند و تاثیر زیادی در کنترل قند و فشار خون دارند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بهترین نوع گوشت مصرفی، اضافه کرد: در گوشتها، اولویت با مصرف ماهی به خاطر امگا۳ موجود در آن است. بعد از آن، مرغ ارجحیت دارد. البته بوقلمون به خاطر چربی کمتر، ارجحتر از مرغ است. گوشت گاو کمتر و گوشت گوسفند به خاطر چربیهای اشباع و چربی بالایی که دارد، از همه کمتر توصیه میشود.
این عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی زنجان، افزود: در خصوص روغن مصرفی خانوارها، توصیه ما این است که ترجیحاً تا حد امکان، مواد غذایی سرخ شده مصرف نشود و در صورت سرخ کردن مواد غذایی، حتماً از روغن مخصوص سرخکردن استفاده شود. روغنهای جامد و نیمهجامد به دلیل اسید چرب اشباع بالاتری که دارند، توصیه نمیشوند.
وی افزود: روغن حیوانی، تحت هر شرایطی، حتی اگر فرد خودش آن را از کره فرآوری کند، توصیه نمیشود، زیرا این نوع روغن دارای چربی اشباع است که احتمال رسوب در رگها را بسیار افزایش میدهد.
دکتر نیکخواه بهرامی، با بیان اینکه فعالیت بدنی منظم از اصول مهم سبک زندگی سالم است، خاطرنشان کرد: هر فرد باید در طول هفته ۱۵۰ دقیقه ورزش هوازی (مانند پیادهروی تند) به علاوه دو تا سه جلسه ورزش مقاومتی (با دمبل یا وزنه) داشته باشد. باید توجه داشت ده دقیقه پیادهروی پس از غذا حتی در منزل، در کاهش قند و فشارخون مؤثر است.
وی ضمن توصیه بر اصلاح عادات غلط روزمره به منظور پیشگیری و کنترل دیابت و فشارخون، اظهار کرد: خواب منظم و کافی در بهترین حالت ۸ ساعت و در حداقلترین حالت، ۶ ساعت در شبانهروز در زمانهای مشخص، مدیریت استرس و مصرف نکردن سیگار و دخانیات از جمله عادات صحیحی هستند که تاثیر چشمگیری در کنترل بیماریهای مرتبط با قند و فشارخون دارند.