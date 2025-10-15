است که شامل ۳۵ تن انواع برنج خارجی به ارزش ۵۵ میلیارد ریال، ۳۰ هزار لیتر انواع سوخت به ارزش ۱۸ میلیارد ریال و ۲۱۱ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: ۷۵ درصد این کشفیات مربوط به مشهد

دبیری گفت: در جریان این کشفیات عمده؛ ۲ دستگاه خودرو توقیف شد و چهار متهم هم دستگیر شدند که پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال شد.