معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر از اجرای ۱۶۱ طرح حیاتی در شبکه برق کشور با اعتباری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و هدف این طرحها را رفع محدودیتهای شبکه انتقال، افت ولتاژ و افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه در تابستان ۱۴۰۵ اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت نیرو (پاون)، ابوالفضل اسدی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر گفت: در شرایط محدودیت منابع نقدینگی و رشد سالانه مصرف برق، توانیر برای تسریع در اجرای طرحهای حیاتی و مدیریت بهینه منابع، اقدام به اولویتبندی پروژههای مرتبط کرده است. این طرحها پس از بررسیهای کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد با شرکتهای برق منطقهای، توزیع و مدیریت شبکه برق ایران، در مردادماه امسال ابلاغ شدهاند.
وی افزود: در انتخاب طرحها، اولویت نخست رفع محدودیتهای انتقال و فوقتوزیع، سپس تأمین بار مشترکان جدید و در نهایت ارتقای قابلیت اطمینان و پایداری شبکه بوده است.
اسدی تصریح کرد: در مجموع برای سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۶۱ طرح حیاتی با ظرفیت ۱۱ هزار و ۱۷۰ مگاولتآمپر و بیش از دو هزار و ۱۰۰ کیلومتر مدار خط پیشبینی شده است که اجرای آنها نیازمند اعتباری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد ریال است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسریع در اجرای طرحها گفت: شرکت توانیر علاوه بر نظارت هفتگی و بهرهگیری از سامانه مدیریت طرحهای انتقال، بازدیدهای دورهای از پروژهها انجام میدهد و هماهنگیهای لازم برای تحویل بهموقع ۶۲ دستگاه ترانسفورماتور قدرت با شرکتهای سازنده را نیز به عمل آورده است.
به گفته معاون برنامهریزی و امور اقتصادی توانیر، تاکنون پیشرفت کلی این طرحها به حدود ۴۷ درصد رسیده است.
اسدی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای موفق این طرحها، محدودیتهای شبکه انتقال کاهش یافته و کشور بتواند با پایداری کامل از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ عبور کند.