مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی در شهرهای پرجمعیت استان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا پایان هفته جو نسبتاً پایدار در اغلب مناطق استان حاکم است. در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی در شهرهای پرجمعیت استان خواهد بود.
وی افزود : همچنین طی ساعاتی از بعد از ظهر امروز سرعت وزش باد در بخشهای غربی و جنوبی و طی روزهای جمعه تا یکشنبه در بخشهای شمالِ غربی، غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گرودخاکهای محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق دور از انتظار نیست.
دما تا پایان هفته روند افزایش ملایمی دارد. شمال خلیج فارس طی امروز نسبتاً مواج است.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۹.۵ درجه و ایذه با دمای ۱۲.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۸.۲ درجه و کمینه دمای ۱۸.۶ درجه سانتیگراد رسیده است. "