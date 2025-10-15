به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مهندس شهداد نژاد افزوداز مهمترین ارقام پسته شهرستان می توان به رقم کله قوچی، فندقی، احمدآقایی و اکبری اشاره کرد و افزود برای برداشت، ضبط و فرآوری محصول پسته امسال حدود 200 هزار نفر روز کارگر مشغول به کار شده و حدود 150 ترمینال مکانیزه و نیمه مکانیزه کار ضبط و فرآوری این محصول ارز آور رو در سطح شهرستان انجام میدهند.

ابوذر خواجویی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان راور هم گفت امسال عوامل مختلفی نظیر نوسانات دمایی، آفتاب سوختگی ، گرما و همچنین خاموشی موتور پمپ ها باعث پوک شدن و از بین رفتن حداقل ۵۰ درصد محصول پسته و در نتیجه کاهش عملکرد شده است.

خاموشی موتور پمپ ها خسارت قابل توجهی به محصول پسته و موتور پمپ ها وارد نموده که احداث نیروگاه های خورشیدی برای جلوگیری از خاموشی موتور پمپ ها در تابستان ، بسیار ضروری است.