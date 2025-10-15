پخش زنده
به مناسبت هفته سلامت روان، دفتر مداخله در بحرانهای روانشناختی مرکز سراج پردیس با حضور مسئولان وزارت بهداشت افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا فتحی معاون دفتر سلامت روان اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: با راه اندازی این دفتر همه اطلاعات موضوعات و آسیبهای روانشناختی در منطقه جمع آوری میشود و با الگوی متناسبی فرد مورد نظر به جهت مشاوره و راهنمایی های روانشناختی به دستگاههای مربوطه معرفی خواهند شد.
وی افزود:
در این مرکز کتابخانه سلامت روان نیز گشایش یافت و این مرکز سلامت روان اجتماعی سراج یکی از ۱۰۳ مرکز دایر شده در کشور میباشد.