برگزیده جشنواره صنعت چاپ کشور گفت: صنعت چاپ در کشورما پیشرفت کرده، اما با توجه به اینکه در سطح منطقه همچنان از برخی کشورها عقبتر هستیم این صنعت، نیاز به نوسازی دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، آقای امیر هومن محمدی با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر افزود: این صنعت، احتیاج به نوسازی فراوان برای ماشینآلات دارد، چون یک صنعت مادر است و تمام صنایع به صنعت چاپ وابسته هستند و اگر صنعت چاپ نباشد شاید هیچ صنعتی معنا پیدا نکند.
وی در خصوص جایگاه این صنعت در زندگی مردم گفت: ما در ۱۵ سال اخیر در زمینه صنعت بسته بندی خیلی پیشرفت کردهایم به صورتی که با دنیا نمیشود مقایسه کرد، اما این صنعت نسبت به خودش خیلی پیشرفت کرده و ما میتوانیم شاهد این باشیم. در بستهبندیهای دارویی، غذایی، پاکتهای چندلایه حتی یک زمانی، برچسب را از کشور ترکیه وارد میکردیم ولی امروزه ما صادرکننده برچسب هم در بعضی قسمتها هستیم. این به علت ورود ماشینآلات نو به بازار ایران بود که توانست با کیفیتهای جهانی رقابت کند.
برگزیده صنعت چاپ درباره نقطه قوت این صنعت گفت: یکی قدمت آن و یکی کسانی که در آن کار میکنند واقعاً عاشقانه کار میکنند، چون صنعت سختی است. در این صنعت اگر عاشق نباشی نمیتوانی جلو بروی. واقعاً صنعت زیبایی است، خسته کننده نیست، چون هر روز چیز جدیدی در این صنعت میبینی و یاد میگیری و این قدر رو به پیشرفت است که هیچ موقع خسته کننده نمیشود.
آقای محمدی درباره چالشهای صنعت چاپ کشور گفت: یکی از بزرگترین مشکلات آن؛ به نظرم ثبت سفارش است، چون صنعتی است که وابسته به واردات است. شاید بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه ما وارداتی است، وقتی وابسته به واردات است. این درحالی است که ما امکان تولید داریم ولی شاید به آن میزان و کیفیت نداریم و برای همین شدیداً در قضیه مرکب و مقوا وابسته به واردات هستیم. البته تولیدکنندگانی برای مقوا آمدند اما هنوز به آن سقفی که کشور نیاز دارد از لحاظ کیفی و تعدادی نرسیدند.
برگزیده جشنواره صنعت چاپ گفت: اگر بخش های دولتی؛ حمایت کنند این صنعت میتواند نوسازی ماشینآلات کند، چون صنعت چاپ ماشینآلات بسیار گرانی دارد و اگر حمایت نشود واقعاً نمیشود پیشرفت کرد و یکی این که در قضیه ثبت سفارشات؛ به واردات مقوا و مرکب کمک کنند که زودتر انجام شود؛ به خصوص در بخش صادرات. ما در بخش صادرات وقتی یک کار صادراتی میگیریم، کلاً دو ماه وقت داریم که کار را تحویل دهیم، نمیتوانیم هشت ماه منتظر ثبت سفارش شویم، چون مشتری صادراتی را از دست دادیم و این مسئله ، مزیت رقابتی ما را در بازارهای جهانی میگیرد.
برگزیدگان صنعت چاپ استان تهران، شب گذشته در اداره کل وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی استان تهران معرفی شدند.