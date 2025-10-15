در آیینی با حضور جمعی از مسئولان ورزشی و پیشکسوتان کاراته، از دو قهرمان نام‌آشنای قمی، مرتضی و محمود نعمتی، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مرتضی نعمتی ۲۵ ساله و محمود نعمتی ۲۳ ساله، از افتخارآفرینان قمی کاراته ایران در میادین آسیایی و جهانی‌اند؛ قهرمانانی که کلکسیونی از مدال‌ها و عنوان‌های ارزشمنداز طلای آسیا و قهرمانی لیگ جهانی گرفته تا نقره جام جهانی بزرگسالان، طلای امید‌های آسیا و سه دوره قهرمانی در لیگ جهانی کاراته را در کارنامه دارند.

اوج درخشش کاراته قم به دهه هفتاد بازمی‌گردد؛ روز‌هایی که این استان با داشتن سرمربی و پنج بازیکن در ترکیب تیم ملی، یکی از قطب‌های کاراته کشور به شمار می‌رفت. با این حال، حالا نگاه قهرمانان دیروز به تربیت قهرمانان فرداست.

به گفته مسئولان هیئت کاراته استان، هم‌اکنون بیش از پنج‌هزار کاراته‌کا در قم فعال هستند؛ اما به باور کارشناسان، افزایش شهریه باشگاه‌ها و کاهش حمایت‌های مالی، از مهم‌ترین دلایل فاصله گرفتن کاراته قم از روز‌های اوج است.

محمود نعمتی و دیگر استعداد‌های جوان این رشته، نمونه‌هایی از ظرفیت‌های پنهان در میان نوجوانان و جوانان قمی‌اند؛ استعداد‌هایی که اگر به درستی پرورش یابند، می‌توانند پرچم کشورمان را در میادین بین‌المللی بیش از گذشته به اهتزاز درآورند.