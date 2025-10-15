پخش زنده
مستند «یک زن» و مستند خبری «چشم و چراغ» کاری از هنرمندان صدا و سیمای مرکز یزد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در مراسمی با حضور آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد و خانم کلانکی مشاور رئیس سازمان صدا و سیما در امور بانوان و خانواده، از مستند «یک زن» به کارگردانی سمیه کریمی و مستند خبری «چشم و چراغ» کاری از سیده نازنین میرطاهری رونمایی شد.
مستند «یک زن» روایت زندگی خانم راغبیان از بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی استان یزد است و مستند «چشم و چراغ» نیز به معرفی خانوادههای خوش جمعیت میپردازد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در این مراسم به تبیین نقش و جایگاه رسانه ملی در مسیر تعالی فردی و اجتماعی پرداخت و گفت: سازمان صدا و سیما زبان گویای همه مردم است و بهرهمندی آحاد جامعه از این رسانه یک تکلیف مهم و حیاتی میباشد.
آیتالله ناصری با اشاره به نفوذ گسترده رسانه در زندگی مردم اظهار داشت: با توجه به اینکه مردم ساعتهای طولانی از عمر و حواس خود را پای تلویزیون صرف میکنند، رسانه ملی همچون یک معلم، مسئولیت استفاده بهینه از ساعات عمر مخاطبان خود را بر عهده دارد و باید در برنامهریزیهای خود این نکته را مد نظر قرار دهد.
وی با بیان این نکته که اسلام دنیا را «وسیله» و آخرت را «مقصد» میداند، تأکید کرد: صدا و سیما باید همچون معلمی دلسوز و راهنما، برای هدایت مردم به سوی این هدف والا برنامهریزی و تلاش کند تا جامعه به کمال، سعادت، عزت، شرافت و تمامی خوبیها نزدیک شود.