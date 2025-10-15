به گواه آمار بیش از سه هزار و ۶۷۶ نابینا و کم بینا در استان مرکزی زندگی می‌کنند که نسبت به میانگین کشوری آماری کمتر است. این آمار کمتر، اما از روایت مشکلات آنان کم نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این قشر از معلولان با وجود سختی‌ها مسیر پویایی و رشد را در پیش گرفته تا روزنه امیدی در دنیای تاریک برای خود ایجاد کنند و برخی از آنان دارای جایگاه مطلوب تحصیلی و مهارتی هستند.

دهه سوم ماه مهر مزین به عصای سفید فرصتی برای تقدیر از نابینایان و کم بینایان است تا شاید جامعه‌ای عاری از تبعیض برای آنان ایجاد شود.

به گفته سارا سعادت رئیس انجمن نابینایان و کم بینایان استان مرکزی اختصاص سهمیه سه درصدی ویژه جذب و اشتغال جامعه معلولان و حمایت مالی از انجمن نابینایان و کم بینایان درخواست معلولان برای فعالیت بیشتر است.

پارسال بیش از چهار هزار نفر در دستگاه‌های دولتی استخدام شدند که تنها ۱۵۹ نفر آنان روشندل بودند و این موضوع یکی از دغدغه‌های آنان است.

انجمن نابینایان و کم بینایان استان مرکزی در اراک با ایجاد فرصت‌هایی در زمینه شطرنج بازی، کلاس‌های فرهنگی و هنری و حضور در عرصه جامعه در تلاش برای ارتقاء جایگاه این نوع معلولان در بین مردم و مسئولان است.