نجات گردشگر ۷۵ ساله در ارتفاعات طالقان
امدادگران هلالاحمر شهرستان طالقان گردشگر ۷۵ سالهای که در ارتفاعات دچار عارضه قلبی شده بود را نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
،رئیس جمعیت هلالاحمر طالقان گفت: پس از تماس تلفنی با سامانه ۱۱۲ جمعیت هلالاحمر مبنی بر بروز عارضه قلبی برای گردشگری در یکی از مناطق کوهستانی طالقان، بلافاصله تیم امداد و نجات کوهستان به محل حادثه اعزام شد.
علیرضا کلاته افزود: با توجه به صعبالعبور بودن منطقه و وضعیت عمومی نامساعد فرد حادثهدیده، امدادگران پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، وی را به پاییندست منتقل و برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.
کلاته از عموم هموطنان خواست هنگام صعود و گردش در مناطق کوهستانی، شرایط جسمی و آبوهوایی را بهدقت بررسی و با تجهیزات ایمنی و همراه داشتن شماره تماس اضطراری ۱۱۲ اقدام به سفر کنند.