معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ منابع وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد: بخش قابل توجهی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۳ پرداخت شده و باقی‌مانده آن نیز تا پایان سال تسویه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ منابع وزارت آموزش‌وپرورش، در گردهمایی مشترک شورای معاونان وزارت و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد با اشاره به وضعیت پرداخت‌های وزارت آموزش و پرورش گفت: برای دومین سال پیاپی، پرداخت حق‌التدریس معلمان شاغل در مهرماه انجام شده است که این موضوع نشان دهندۀ انضباط مالی و اهتمام جدی وزارتخانه به معیشت فرهنگیان است.

علی فرهادی افزود: با پیگیری‌های مستمر و همکاری سازمان برنامه و بودجه، تخصیص اعتبارات حوزه‌های آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی با رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته همراه بوده و اعتبارات کیفیت‌بخشی نیز به زودی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به رشد ۱۲۴ درصدی سرانۀ مدارس نسبت به سال گذشته گفت: بخش قابل توجهی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۳ پرداخت شده و باقی‌مانده آن نیز تا پایان سال تسویه خواهد شد؛ همچنین درآمد‌های اختصاصی وزارتخانه نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹۶ درصد افزایش یافته و سهم بودجۀ کیفیت‌بخشی نیز ۶ درصد رشد داشته است که نشان از بهبود ساختار مالی دارد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ منابع وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: اعتبارات لازم، قرارداد‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی توزیع شیر در مدارس آماده است و به محض تصمیم نهایی دولت، توزیع شیر مدارس آغاز خواهد شد.

فرهادی ادامه داد: مطالبات سنواتی، بدهی‌های تأمین اجتماعی و پرونده‌های قضایی عمدتاً تسویه شده‌اند و برای نخستین‌بار پیش از آغاز سال تحصیلی، سنوات ارفاقی ایثارگران استثنایی پرداخت شد تا از ایجاد بدهی‌های انباشته جلوگیری شود.