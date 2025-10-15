اعلام آمادگی استاندار خراسان رضوی برای ایجاد بانک زمان در استان
استاندار خراسان رضوی برای ایجاد بانک زمان در استان به عنوان پایلوت کشوری اعلام آمادگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مظفری امروزدر هفدهمین نشست مجمع خیران کشور در مشهد افزود: در سازوکار بانک زمان افراد در قبال خدمتی که در حوزههای مختلف ارائه میدهند، در آینده خدمتی دیگر دریافت خواهند کرد.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی که کشور با چالشهای مختلف روبهرو است انجام هر کاری برای جوانان و آینده آنان امیدآفرین خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: مجمع خیران کشور باید در حوزه محرومیت زدایی و اشتغال ورود پیدا کنند و تاسیس مرکز داده و رصد محرومیت کشور با دبیری مجمع خیران کشور یکی از پیشنهادهای ما در این خصوص است.
مظفری در ادامه به عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: در قالب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، ساخت ۷۲۵ مدرسه با ۷۲۵ هیئت امنا در خراسان رضوی هدفگذاری شد که همزمان با آغاز سال تحصیلی ۳۰۱ مدرسه به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه جمعههای آخر هر ماه به جلسه شورای آموزش و پرورش استان اختصاص دارد، افزود: با راهاندازی پویش «با من» که حاصل همین جلسات بود، در طول ۴۰ روز، یک مدرسه در روستای «طاهرآباد» شهرستان کلات با اهتمام مردم همان روستا ساخته شد.
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: در راستای کیفیت بخشی آموزشی نیز کارگروه فناوری و هوش مصنوعی اتاق اندیشه ورزی استان با محوریت حکمرانی داده به طور مستمر در حال فعالیت است و ۱۱ طرح در خراسان رضوی شروع شده که یکی از آنها دستیار هوشمند معلمان است.
مظفری اظهار کرد: شرایط کشور خاص است و باید بعد از ساختن فضاهای فیزیکی، فکری به حال محتوای آموزشی و پرورشی کرد.
وی ادامه داد: در حوزه بهبود تعلیم و تربیت، مرکز خیرین آموزش یار در خراسان رضوی راه اندازی میشود، همچنین برنامهریزی برای تاسیس صندوق خیرین سلامت در این استان صورت گرفته است.
بررسی اسناد موسیقی و هوش مصنوعی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست گفت: در حکمرانی، وظیفه دولت تسهیلگری، تنظیمگری، گفتمان سازی، سیاستگذاری و ارزیابی در مدیریت مردمپایه امور است.
حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه افزود: تنظیم و ارائه سند موسیقی، سند هوش مصنوعی و سند صنایع دستی توسط نخبگان، کارشناسان و متخصصان این حوزهها در سطح کشور صورت گرفته که شورای انقلاب فرهنگی در حال بررسی آنها است و معتقدیم صاحبنظران تنها کسانی هستند که با مسایل و چالشها سروکار دارند و تصمیمگیری بدون نظر کارشناس امکانپذیر نیست.
وی اضافه کرد: به تازگی تاسیس مرکز پژوهشهای «نخستیسانان» و آزمایشگاه ملی علوم شناختی به تصویب رسیده که گامی برجسته در اعتلای علمی کشور خواهد بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: این مرکز و آزمایشگاه ملی دارای واحد پرورش گونه میمون خواهد بود، زیرا از لحاظ علمی برخی ژنومهای انسان با میمونها مشترک است و از این طریق میتوان برای تشخیص و درمان طیف وسیعی از بیماریها استفاده کرد.
هفدمین نشست فصلی مجمع خیران کشور از امروز در مشهدآغاز شده است و تا فردا ادامه دارد.