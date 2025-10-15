پخش زنده
امروز: -
ارجنامه قائم مقام بنیاد ملی نخبگان به دکتر «مریم رزاقیآذر» به پاس یک عمر تلاش ایشان برای تعالی آموزش، درمان و پژوهش در زمینه غدد کودکان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در آیین نکوداشت دکتر «مریم رزاقیآذر» که برنده جایزه بینالمللی «پزشک برجسته» انجمن اروپایی غدد کودکان است، ارجنامه سعید خدایگان ، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان به وی اهدا شد.
در متن این ارجنامه آمده است:
«استاد ارجمند سرکار خانم دکتر مریم رزاقیآذر
پیشرفت پایدار نظام سلامت و بالندگی علمی کشور، مرهون همت بلند استادانی است که عمر خویش را صرف تعالی آموزش، درمان و پژوهش میکنند. بیتردید نام شما، بهعنوان یکی از چهرههای تأثیرگذار غدد کودکان، در این شمار میدرخشد. سالها تلاش پیگیر شما در دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستانهای آموزشی وابسته، به تربیت نسلهای فرهیخته از دستیاران و فلوشیپها، گسترش خدمات تخصصی و ارتقای دانش روز این حوزه انجامیده است.
پژوهشهای ارزشمند سرکارعالی در زمینههایی، چون کمکاری مادرزادی تیروئید، هیپرپلازی مادرزادی آدرنال، اختلالات رشد و دیابت کودکان و همچنین نقشآفرینیتان در راهاندازی و ساماندهی ساختار تخصصی غدد کودکان، افقهای تازهای در تشخیص و درمان بیماریهای غدد در اطفال گشوده است.
افتخار دریافت جایزه بینالمللی "پزشک برجسته" انجمن اروپایی غدد کودکان (ESPE) در سال ۲۰۲۳، گواه روشنی بر جایگاه والای علمی و بالینی حضرتعالی در سطح جهانی است. خلق نیکو، شفقت بالینی، دقت علمی، مسئولیتپذیری اجتماعی در کنار وطن دوستی، شما را به الگویی الهامبخش برای جامعه نخبگانی و مستعدان برتر کشور بدل ساخته است.
بدینوسیله، ضمن تقدیر از مجاهدتهای علمی، آموزشی و خدمات انسانی سرکارعالی، این "ارجنامه" از طرف بنیاد ملی نخبگان تقدیم حضورتان میشود.»