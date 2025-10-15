اولین کنفرانس هوشمندسازی در صنعت با همکاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته آغاز به‌کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این همایش دوروزه فرشید کی‌نیا، دبیر علمی کنفرانس، با تأکید بر اهمیت توسعه هوشمندسازی در بخش‌های مختلف صنعت کشور، گفت: با گسترش سریع هوش مصنوعی و کاربردهای آن در زندگی امروز، توسعه پایدار کشور در گرو بهره‌گیری هوشمند از فناوری در صنایع است.

وی تصریح کرد: دبیرخانه این کنفرانس بیش از ۱۲۰ مقاله از پژوهشگران و محققان سراسر کشور دریافت کرده است که پس از داوری علمی و صنعتی، حدود ۴۰ مقاله برای سخنرانی و ۴۰ مقاله برای ارائه به‌صورت پوستر انتخاب شدند.

وی محورهای این کنفرانس شامل هوشمندسازی سیستم‌های انرژی، تحول دیجیتال در صنایع تایر، طراحی معادن هوشمند، الزامات کارخانه‌های هوشمند، خودروهای هوشمند، زنجیره تأمین، فرایندهای صنعتی، ساختمان‌های هوشمند و رویکردهای اجتماعی در توسعه هوشمند عنوان کرد.

در حاشیه این رویداد، پنل تخصصی «چالش‌های هوشمندسازی در صنعت» با حضور مدیران صنعت برق، مس، فولاد، شرکت‌های دانش‌بنیان و اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزار می‌شود.

نمایشگاه جانبی این کنفرانس نیز با محوریت دستاوردهای هوشمندسازی در صنعت لاستیک توسط گروه صنعتی بارز برگزار شده است تا فرصتی برای تعامل و آشنایی فناوران، صنعتگران و پژوهشگران با پیشرفت‌های این حوزه فراهم شود.