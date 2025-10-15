به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم جلیلی‌مقدم، در آستانه روز ملی گیاه‌پزشک و همزمان با برگزاری گردهمایی سالانه کارشناسان حفظ نباتات استان اصفهان، حرکت نظام‌مند از رویکرد «سم‌محور» به «دانش‌محور» و گسترش روش‌های بیولوژیک در مدیریت آفات را ضروری دانست.

وی تصریح کرد که این تغییر رویکرد، سلامت محصولات کشاورزی، پایداری زیست‌بوم و امنیت غذایی کشور را تضمین می‌کند.

رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به تحولات علمی، افزود که امروز باید بر پایه دانش و فناوری‌های نوین، روش‌های بیولوژیک توسعه یابد و از ظرفیت شبکه‌های مراقبت و پایش برای کنترل دقیق‌تر و مؤثرتر آفات بهره برده شود. این شبکه‌ها با فراهم‌سازی داده‌های دقیق و به‌هنگام، امکان واکنش سریع‌تر نسبت به تهدیدات آفتی را ایجاد می‌کنند و از بروز خسارت‌های گسترده جلوگیری می‌نمایند.

جلیلی‌مقدم مهم‌ترین اقدامات سازمان در زمینه استانداردسازی آفت‌کش‌ها را تشریح کرد و گفت: براساس مصوبات شورای عالی استاندارد، از ابتدای امسال ۳۰ قلم سم پرمصرف کشور مشمول استاندارد اجباری شده‌ و تاکنون ۱۳ شرکت داخلی موفق به اخذ گواهی استاندارد ملی شده‌ است.

وی تأکید کرد که این روند با هدف ارتقای کیفیت آفت‌کش‌ها و اطمینان از سلامت محصولات کشاورزی به‌صورت مرحله‌ای در حال اجراست.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، گفت : در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد منعقد شده است تا نظارت بر کیفیت سموم داخلی و وارداتی تقویت شود. همچنین، با هماهنگی رگولاتور‌های کشاورزی چین و هند، مقرر شده است که تأییدیه‌های کیفیت سموم از مبدأ اخذ شوند تا از ورود محصولات غیراستاندارد و خسارت به کشاورزان جلوگیری به عمل آید.

جلیلی‌مقدم همچنین از توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه کنترل بیولوژیک در چارچوب دیپلماسی علمی کشاورزی خبر داد.

وی اعلام کرد که هیأتی تخصصی از کارشناسان کشورمان به‌زودی با سفر به روسیه، از طرحهای موفق کنترل بیولوژیک آن کشور بازدید کرده و زمینه انتقال دانش و فناوری را فراهم خواهند کرد.

جلیلی‌مقدم با اشاره به برخی باور‌های نادرست درباره منشأ آلودگی محصولات کشاورزی، افزود: براساس مستندات علمی، کمتر از شش درصد از آلودگی محصولات کشاورزی مربوط به فعالیت‌های کشاورزی است.

وی افزود: بخش عمده آلودگی‌ها از سایر بخش‌ها مانند حمل و نقل، نگهداری، بسته‌بندی و فرآیند‌های پس از برداشت است.

رئیس سازمان بر لزوم نگاه واقع‌بینانه و علمی به سلامت محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: نقش کشاورزان در تولید محصولات سالم انکارناپذیر است، اما نباید همه مسئولیت آلودگی‌ها را به بخش کشاورزی نسبت داد. وی بر لزوم توجه به رویکردی یکپارچه و مبتنی بر داده‌های علمی، در مورد همه حلقه‌های زنجیره تولید تا مصرف، تأکید کرد.

وی در پایان، بر تداوم آموزش‌های تخصصی، تعامل میان ستاد و استان‌ها و استمرار حرکت در مسیر دانش‌محوری و توسعه فناوری‌های نوین تأکید کرد.