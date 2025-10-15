مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کهگیلویه و بویراحمد از اعزام ۷ جوان نخبه مهارتی استان به مرحله کشوری بیست‌ودومین مسابقات ملی مهارت در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فاطمه اسدی گفت: مسابقات ملی مهارت با هدف ارتقای فرهنگ مهارت آموزی در ميان جوانان، ارتقای سطح استانداردهای آموزش مهارت در كشو و كشف استعدادهای حرفه ای جوانان و شكوفايی مهارتها و ايجاد انگيزش در جوانان هر سال با حضور منتخبین زیر ۲۱ سال در رشته‌های مختلف مهارتی برگزار می‌شود .

وی افزود: برگزاری مسابقات ملی مهارت، به عنوان يك رويداد مهم فرهنگی و مهارتی، شرايط كارآمدی از نظر اقتصادی و ترويج مهارت آموزی، كار و كارآفرينی برای همكاری های ملی فراهم می آورد و تربيت نيروی انسانی را در طراز استانداردهای بين المللی محقق می سازد.

اسدی تصریح کرد:بیست‌ودومین دوره مسابقات ملی مهارت از ۲۴ تا ۲۸ مهرماه با حضور بیش از ۷۰۰ شرکت‌کننده از سراسر کشور در ۳۸ رشته مهارتی به میزبانی استان اصفهان برگزار می شود .

مدیرکل فنی و حرفه ای استان عنوان کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد در این دوره از مسابقات با ۷ نفر در ۷رشته مهارتی تاسیسات الکتریکی، تعمیر و نگهداری ماشین های سنگین، جواهر سازی، فناوری خودرو، فناوری مد (خیاطی زنانه)، کابینت سازی و لوله کشی و اجرای سیستم های گرمایشی در این کارزار مهارتی شرکت کرده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در پایان این خبر افزود: برگزیدگان نهایی این مسابقات، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات مهارت آسیایی و مسابقات جهانی مهارت در کشور چین در سال ۲۰۲۶ میلادی خواهند بود.