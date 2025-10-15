پزشک مرکز بهداشت کیش، گفت: تشخیص زودهنگام سرطان، شانس بهبودی کامل را به شدت افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر بهاره کریم‌آقایی، با تاکید بر اهمیت هوشیاری عمومی نسبت سرطان های شایع در زنان، گفت: تشخیص به‌موقع سرطان و تومورها در مراحل اولیه، کنترل و شانس بهبودی کامل آن را افزایش می دهد.

او با اشاره به روند افزایشی سرطان در کشور، گفت: سالانه در ایران بیش از ۱۴۵ هزار نفر به سرطان ها مبتلا می‌شوند.

پزشک مرکز بهداشت کیش، گفت: مهم‌ترین دلایل افزایش بروز سرطان در کشور، افزایش سالمندان، مصرف دخانیات، غذاهای چرب، پرکالری و کم‌تحرکی است.

دکتر کریم آقایی به عوامل خطر غیرقابل اصلاح سرطان اشاره کرد و گفت: قاعدگی در سنین کمتر از ۱۲ سال، یائسگی بالای ۵۵ سال، نژاد و قوم، وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ابتلا به سرطان های زنان تاثیرگذارند.

پزشک مرکز بهداشت کیش، بر لزوم رعایت اصول خود مراقبتی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام، تأکید کرد و گفت: بانوان بالای ۳۰ سال باید در غربالگری ها شرکت کنند.

دکتر کریم آقایی خاطرنشان کرد: زنان در محدوده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال باید در دوره های آموزشی شرکت کنند.

او افزود: هماهنگی مراقب سلامت و پزشک، کلید اصلی در مدیریت خطرات عوامل و ارجاع به‌موقع افراد پرخطر برای درمان را به دنبال دارد.