به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، دختران جوان والیبال ایران آخرین تمربن خود را صبح امروز (۲۳ مهر) در سالن مرحوم یزدانی خرم فدراسیون برگزار کردند.

در این تمرین که زیرنظر لی سرمربی اهل کره جنوبی تیم ملی برگزار شد، ورزشکاران پس از گرم کردن و انجام بازی دست گرمی به مرور تاکتیک پرداختند.

پس از آن تیم والیبال نوجوانان پسر جلسه پایانی تمریناتش را زیرنظر عادل غلامی سرمربی تیم برگزار کرد.

همچنین دو والیبالست زیر ۱۶ سال ایران هم برای نخستین بار عازم بازی‌های آسیایی جوانان می‌شوند.

کاروان والیبال ایران بامداد ۲۴ مهر عازم منامه می‌شود و از آنجا راهی بحرین محل برگزاری سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین می‌شود.

تیم والیبال دختران جوان ایران در نخستین مسابقه خود ۲۷ مهر به مصاف قطر می‌رود و پسران والیبالیست هم در اولین رقابت خود را ۲۸ مهر مقابل چین برگزار می‌کنند.