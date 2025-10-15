امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مصاحبه اعضای هیئت دولت با خبرنگاران ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۳- ۱۶:۱۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
پشت پرده مالی سامانه موازی با املاک و اسکان
پشت پرده مالی سامانه موازی با املاک و اسکان
۱۴۰۴-۰۷-۲۰
تخلف متعدد برخی از برنج فروش‌ها
تخلف متعدد برخی از برنج فروش‌ها
۱۴۰۴-۰۷-۲۰
افشای هویت عاملان جنایت در غزه
افشای هویت عاملان جنایت در غزه
۱۴۰۴-۰۷-۲۰
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۱۴۰۴-۰۷-۲۰
خبرهای مرتبط

پیگیر تأمین حقابه تالاب‌ها و کاهش برداشت از سفره‌های زیرزمینی هستیم

اسلامی: مبنای ارتباط ما با آژانس قانون مصوب مجلس است

تلاش کنیم ارتباطمان با نخبگانی که مهاجرت کرده‌اند قطع نشود

وزیر جهاد کشاورزی: کاهش قیمت گوشت در راه است

حضرتی: به‌دنبال راه‌حل بدون تنش رفع فیلترینگ هستیم

برچسب ها: هیئت دولت
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 