به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، معصومه قدمی در حاشیه تمرینات تیم‌ ملی زیر ۱۸ سال دختر اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در چند ماه اخیر تمرینات متعددی در دو نوبت صبح و عصر برگزار کردیم و تمام اعضای تیم نهایت تلاش خود را به کار گرفته‌اند و آماده حضور در مسابقات هستیم.

کاپیتان تیم ملی از انگیزه بالای بازیکنان برای حضور در این مسابقات خبر داد و گفت: با آمادگی کامل راهی مسابقات می شویم و امیدوارم بتوانیم نتیجه زحماتمان را دریافت کنیم و در جمع چهار تیم نهایی قرار بگیریم.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود.

تیم‌های ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر، پسر و ساحلی ایران فردا (پنج‌شنبه ۲۴ مهر) راهی بحرین می‌شوند.