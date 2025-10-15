به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛فرماندار شاهین‌شهر و میمه در ششمین جشنواره تجلیل از خیران مدرسه‌ساز این شهرستان گفت: در حال حاضر شهرستان با کمبود حدود ۳۰ مدرسه مواجه است.

ناصراسدی با قدردانی از عملکرد خیران در شهرستان افزود: ما رشد سالانه ۴ درصدی جمعیت دانش‌آموزی در شاهین شهر و میمه رو‌به‌رو هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان هم گفت: در حال حاضر بیش از ۲۳۰ پروژه آموزشی در قالب نهضت توسعه عدالت با مشارکت مردم در حال اجراست که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند.

نظریان افزود: در مهرماه سال جاری، ۱۲۸ طرح در استان اصفهان به بهره برداری رسید.

خیریه مدرسه سازان شاهین شهرو میمه تا کنون ۳۷ مدرسه ساخته و دو مدرسه دیگر تا آخر آبان ماه هم به بهربرداری می‌رسد.