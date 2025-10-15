سخنگوی وزارت امور خارجه چین، محدودیت‌های ایالات متحده در پرواز هواپیما‌های خطوط هوایی چین به مقصد آمریکا و بلعکس را به شدت محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، لین جیان در نشست خبری روز چهارشنبه خود با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده بر هواپیما‌های خطوط هوایی چین که در مسیر آمریکا پرواز می‌کنند گفت: اینگونه اقدامات آمریکایی‌ها کمکی به تعاملات مردم دو کشور نمی‌کند و به منافع ایالات متحده نیز آسیب می‌رساند.

سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه متوجه شده‌ایم که مردم آمریکا مخالفت زیادی با این محدودیت‌ها ابراز کرده‌اند گفت: ما از شرکت‌های چینی در حفاظت از حقوق و منافع مشروع آنها حمایت می‌کنیم.

آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود در جنگ تجاری یا چین، اقدام به محدود کردن پرواز خطوط هوایی چین ازمبداء و به مقصد امریکا به بهانه عبور این هواپیما‌ها از فراز آسمان روسیه کرده است.

هفته گذشته دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشنهادی ارائه کردکه براساس آن وزارت ترابری آمریکا مدعی شده است استفاده از حریم هوایی روسیه، به ناوگان هوایی چین برتری رقابتی ناعادلانه‌ای می‌دهد.

حریم هوایی روسیه کوتاه‌ترین مسیر‌ها اتصال آسیا با اروپا و آمریکای شمالی را فراهم می‌کند و به شرکت‌های هواپیمایی این امکان را می‌دهد تا زمان پرواز را کاهش دهند، سوخت کمتری مصرف کنند و هزینه‌های عملیاتی خود را پایین بیاورند. با این وجود، روسیه از سال ۲۰۲۲ و پس از آنکه کشور‌های غربی آسمان خود را به روی پرواز‌های روسی بستند، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی غربی را از استفاده از حریم هوایی این کشور منع کرد. اما شرکت‌های هواپیمایی چینی مشمول این محدودیت‌ها نیستند.

دولت ترامپ این وضعیت را «ناعادلانه» توصیف کرده و گفته است که این وضعیت «آثار رقابتی ناخوشایند چشمگیری» بر شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی داشته است و به شرکت‌های هواپیمایی چینی دو روز فرصت داده تا به این طرح پاسخ دهند. سازمان هواپیمایی چین تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است.