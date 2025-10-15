به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این نشست مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان هم گفت در رویه جدید اداره کل بازرسی استان شاهد رویکردهای مثبت هستیم که ثمره این مهم در توسعه استان نمود پیدا می‌کند.

عماد محمدی گفت اقدامات مثبتی که با همت اداره کل بازرسی استان در راستای کمک به رفع موانع تولید، احیای واحد‌های راکد و توسعه استان انجام گرفته با تعامل مثبت با رسانه ملی در استان برای مردم منعکس شده اند.

وی همچنین افزود در صدا و سیمای مرکز کرمان نیروهای توانمندی وجود دارد و می‌توان با ایجاد بستر برای تعامل با بنگاههای اقتصادی در بحث تامین تجهیزات مورد نیاز، برای انعکاس ظرفیت های استان گامهای بلندی برداشت.

بازرس کل استان هم گفت حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان صدا و سیما حاکی از نقش و تاثیر رسانه است.

دادخدا سالاری با بیان ظرفیت ها و چالش های استان افزودیکی از مسائل مهم در استان کرمان، موضوع سهم حقوقی دولتی معادن استان است که به رغم مکلف شدن دولت به پرداخت ۱۵ درصد درآمدهای معادن به استان تنها ۱ درصد به استان پرداخت می‌شود و این موضوع با کمک رسانه قابل پیگیری است زیرا این مبلغ می‌تواند به توسعه استان کمک بزرگی کند.

بازرس کل استان افزود دشمن به دنبال ناامید کردن مردم است اما رسانه ها باید در عین پرداخت به مشکلات، ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های استان را به صورت هنرمندانه برای مردم منعکس کنند تا شاهد امیدآفرینی در سطح جامعه باشیم.