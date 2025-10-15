پخش زنده
رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی با تأکید بر اینکه توسعه همکاریهای علمی و فناورانه از اولویتهای سیاست خارجی دولت چهاردهم است، گفت: با توجه به نگاه رئیسجمهور در حوزه سیاست خارجی مبتنی بر علم و فناوری، آمادگی کامل داریم تا مسیر تعاملات علمی، فناورانه و تجاری را با ویتنام گسترش دهیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی امروز چهارشنبه ۲۳ مهرضمن خوشامدگویی به لوئونگ ناک نوین، سفیر جمهوری ویتنام در تهران و هیئت ویتنامی، ظرفیتهای گسترده زیستبوم علم و فناوری کشور را تشریح کرد.
وی با اشاره به وجود حدود ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان فعال در کشور گفت: زیست بوم علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری در توسعه اقتصاد دانشبنیان داشته و توانسته است نیازهای کشور را در شرایط تحریمهای ظالمانه برطرف کند. این ظرفیت امروز آماده تعامل سازنده و مؤثر با کشورهای دوست از جمله ویتنام است.
روزبه با تأکید بر اینکه توسعه همکاریهای علمی و فناورانه از اولویتهای سیاست خارجی دولت چهاردهم است، افزود: با توجه به نگاه رئیسجمهور در حوزه سیاست خارجی مبتنی بر علم و فناوری، ما آمادگی کامل داریم تا مسیر تعاملات علمی، فناورانه و تجاری را با کشور ویتنام گسترش دهیم.
رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی همچنین از آمادگی ایران برای انتقال تجربیات موفق در زمینه طراحی و توسعه اکوسیستم بومی علم و فناوری، تبادل شرکتهای فناور و حضور متقابل در نمایشگاههای تخصصی خبر داد و گفت: از مقامات علم و فناوری ویتنام دعوت میکنیم تا با سفر به ایران، از نزدیک با توانمندیهای فناورانه کشورمان آشنا شوند.
او با اشاره به ظرفیتهای ایران در حوزههای کشاورزی، شیلات، پزشکی و دارویی، مهندسی ساختمان، نانو و هوش مصنوعی تصریح کرد: شرکتهای دانشبنیان ایرانی در حوزه کشاورزی، از کاشت تا فرآوری و بهرهوری محصول فعال هستند و در بخش شیلات نیز دستاوردهای قابل توجهی به دست آمده است. همچنین فناوریهای نوین در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با کیفیت بالا و قیمت تمامشده پایین، امکان همکاری گسترده و تولید مشترک را فراهم کرده است.
روزبه با اشاره به برنامه معاونت علمی برای آموزش یکمیلیون دانشآموز در حوزه هوش مصنوعی گفت: نیروی انسانی متخصص ایرانی در حوزه هوش مصنوعی از برجستهترینها در جهان است و ایران آمادگی دارد تجربیات خود در این زمینه و نیز در حوزه سیاستگذاری فناوری را به ویتنام منتقل کند.
وی در ادامه با دعوت از سفیر ویتنام برای بازدید از پارک علم و فناوری پردیس و نمایشگاههای تخصصی ایران اظهار داشت: شناخت متقابل دو کشور از ظرفیتهای علمی و فناورانه یکدیگر میتواند نقطه آغاز همکاریهای گسترده و پروژههای مشترک باشد. ما آمادهایم هیئتهای تخصصی ویتنام را در ایران میزبانی کنیم و متقابلاً شرکتهای ایرانی نیز در نمایشگاههای تخصصی ویتنام حضور یابند.
در پایان این دیدار، بخشی از دستاوردهای زیست بوم علم و فناوری ایران، مستقر در خانه فناوری و نوآوری ایران به سفیر ویتنام معرفی شد و دو طرف بر استمرار گفتوگوها برای نهاییسازی مسیر همکاریهای مشترک تأکید کردند.