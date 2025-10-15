آزاده نظربلند گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، با افزایش ۱۴۰ درصدی بودجه خرید کتاب در سال جاری، ۱۲۰ میلیارد تومان برای تأمین منابع اختصاص داده است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: نهاد کتابخانه‌های عمومی در سال ۱۴۰۴ با هدف ارتقاء سطح خدمات فرهنگی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های متنوع مخاطبان، برنامه‌ای جامع برای تأمین منابع کتابخانه‌ای تدوین کرده است.

وی گفت: مجموع بودجه هدف‌گذاری‌شده برای خرید کتاب در سال جاری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان است؛ رقمی که شامل خرید‌های متمرکز در سطح ملی و همچنین تخصیص اعتبار به استان‌ها برای تأمین منابع محلی می‌شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزود: این تصمیم با هدف تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در انتخاب منابع متناسب با نیاز‌های هر کتابخانه محلی اتخاذ شده است.

خانم نظربلند گفت: انتخاب کتاب‌های مورد نیاز کتابخانه‌های هر منطقه یا محله، براساس نظرسنجی از فعالان کتابخوان و مسئولان کتابخانه‌ها تهیه و توزیع شده است.

وی افزود: نهاد کتابخانه‌های عمومی علاوه بر خرید متمرکز، بودجه‌ای را در اختیار استان‌ها قرار داده تا بتوانند بر اساس شناخت دقیق از مخاطبان خود، کتاب‌هایی متناسب با نیاز‌های خود تهیه کنند و در اختیار مخاطبان قرار دهند.

خانم نظربلند با بیان اینکه، افزایش بودجه استانی، به کتابخانه‌ها امکان می‌دهد تا با انعطاف بیشتر، منابعی متنوع و روزآمد را انتخاب و در اختیار مخاطبان قرار دهند، گفت: این رویکرد موجب افزایش مراجعه‌کنندگان و ارتقاء جایگاه کتابخانه‌ها در فضای فرهنگی هر منطقه شده است.

وی افزود: این سیاست در کنار توسعه کتابخانه‌های سیار و اجرای طرح‌های هدفمند خرید کتاب، نقش مهمی در گسترش عدالت فرهنگی و دسترسی همگانی به منابع باکیفیت ایفا می‌کند.

نظربلند گفت: برای دسترسی بهتر به کتاب در مناطق محروم و روستایی، تاکنون ۶۷ کتابخانه سیار راه‌اندازی شده است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: بخشی از بودجه متمرکز نهاد کتابخانه‌ها که بیش از ۴۰ میلیارد تومان است، در قالب طرح‌هایی مانند «قاصدک» و «قایق کاغذی» صرف خرید کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان شده است.

وی افزود: بخش دیگری از این بودجه نیز برای تأمین منابع حوزه بزرگسال، از جمله کتاب‌های ادبیات داستانی، روانشناسی، خودشناسی و تاریخ اختصاص یافته است و تمرکززدایی در تأمین منابع؛ گامی مؤثر برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های محلی کتابخانه‌ها است.

نظربلند گفت: این رویکرد موجب تنوع بیشتر در منابع کتابخانه‌ها، افزایش مراجعه مخاطبان و ارتقاء جایگاه کتابخانه‌های عمومی در فضای فرهنگی کشور شده است.

وی با اشاره به اهمیت روزآمد بودن منابع تأکید کرد و افزود: با تأمین کامل این بودجه با کمک خَیرین، ناشران و نهاد‌های دولتی، می‌توان نیاز‌های فرهنگی اقشار مختلف جامعه را به‌صورت هدفمند و گسترده پوشش داد.