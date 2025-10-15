پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان جنوبی گفت: دو باندهسازی محورهای پرخطر، ایمنسازی مسیرهای روستایی و برخورد جدی با رانندگان متخلف از برنامههای اصلی استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در ستاد راهبری تصادف استان با اشاره به اینکه با رانندگان متخلف که با رانندگی پرخطر جان مردم را به خاطر میاندازند بهطور جدی برخورد می شود گفت: محور سربیشه–بیرجند، بیرجند–قائن، طبس–دیهوک و مسیر طبس به سمت یزد جزو مسیرهایی هستند که در دستور کار ایمنسازی و توسعه قرار دارند.
و.ی بر لزوم توجه به نقاط حادثهخیز نیز تأکید کرد و گفت: نقاط حادثهخیز در اسدیه و سایر نقاط استان نیز مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم برای کاهش خطرات در حال انجام است.
استاندار از ایمنسازی محورهای روستایی به عنوان یکی دیگر از اولویتهای استان نام برد و گفت: هدف کاهش تصادفات جادهای در تمامی مسیرها، از مسیرهای اصلی تا جادههای روستایی است.
وی با توجه به آغاز سال تحصیلی گفت: در ایام مدارس باید مراقب تردد دانشآموزان باشیم و پلیس باید در مسیرهای پرتردد حضور فعال داشته باشد تا ایمنی کامل برقرار شود.
استاندار همچنین بر ضرورت نصب دوربینهای پایش تصویری و علائم هشداردهنده در جادهها تأکید کرد و گفت: نصب این تجهیزات میتواند درثبت تخلفات و بازدارندگی مؤثر باشد.
هاشمی از برنامهریزی برای نظارت بر مجتمعهای بینراهی و اصلاح خطکشیها و سرعتگیرها خبر داد و افزود: این موارد باید اصولی، استاندارد و فنی اجرا شوند تا به جای ایجاد خطر، موجب افزایش ایمنی شوند.
وی خواستار تشکیل جلسات مشترک با شهرداریها در شهرستانها برای مدیریت نقاط حادثهخیز شهری شد و گفت: هر شهر باید با برنامهریزی دقیق و متناسب با شرایط خود مدیریت ترافیکی و ایمن سازی شود.