وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص ثابت نگه داشتن قیمتها و روش پرداخت مستقیم کالا به جای اعتبار کالابرگ توضیح داد که بحثهای مختلفی در سازمان برنامه و بودجه با حضور نمایندگان مجلس مطرح شده، اما هنوز به جمعبندی نرسیدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اینکه قیمت کالاها را ثابت نگه داریم، برخلاف دفعات قبل که دولت منابع را اختصاص میداد و ما چند روز بعد شروع به توزیع کالا برگ میکردیم، اکنون باید با یک فاصله زمانی حداقل دو ماهه اقدام به سفارش خرید کالاها کنیم و از این روش قیمت کالا را ثابت نگه داریم.