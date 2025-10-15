هوشمندسازی شبکه توزیع برق با نصب ۵۴ کلید کنترل از راه دور
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد از هوشمندسازی شبکه برق استان با نصب ۵۴ کلید کنترل از راه دور با اعتباری بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، رسول روستائی در این خصوص اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون در راستای برنامه راهبردی صنعت برق استان در زمینه هوشمندسازی شبکه، ۵۴ دستگاه کلید کنترل از راه دور تأمین و تاکنون ۴۱ دستگاه از این تعداد در سطح شبکه توزیع برق استان نصب شده است.
وی با اشاره به هدفگذاری نصب ۹۴ کلید فرمان پذیر در شبکه توزیع برق استان افزود: ۱۳ کلید باقیمانده نیز در آینده نزدیک نصب میشود که در کاهش شاخص «خاموشی بدون برنامه» و رضایتمندی مشترکان استان تاثیرگذار خواهد بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با نصب این تجهیزات و اتصال به مرکز مانیتورینگ و کنترل شبکه، امکان وصل برق، تشخیص محل اتصالی و اجرای مانورهای فنی بدون اعزام نیروی عملیاتی در کوتاهترین زمان فراهم میشود.
وی به دیگر اقدامات شاخص در زمینه بهبود شاخص «خاموشی بدون برنامه» اشاره کرد و گفت: در۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، با انجام اقدامات عملیاتی تعمیرات پیشگیرانه در خطوط بحرانی و ایجاد نقاط مانور شبکه کاهش ۲۶ درصدی در «خاموشی های بدون برنامه» ثبت شدهاست.
روستائی با تأکید بر نقش اتوماسیون و هوشمندسازی شبکه در کاهش خاموشیها ابراز امیدواری کرد: نصب ۹۴ دستگاه کلید فرمان پذیر از راه دور، تأثیر قابل توجهی در افزایش پایداری شبکه برق و بهبود شاخص خاموشی برق استان داشته باشد.